Analistas não recomendam financiamentos longos Especialistas em crédito e consumo avaliam que o momento não é propício para os financiamentos longos. As incertezas do cenário econômico e político do país e os juros altos são os principais motivos para a recomendação de fuga dos contratos de financiamento a longo prazo para a compra de bens. O diretor da Partner Consultoria, empresa especializada em serviços financeiros ao consumidor, Boanerges Ramos Freire, alerta que o consumidor que realizar um financiamento extenso corre o risco de se tornar um inadimplente no futuro. "As incertezas econômicas e a alta taxa de desemprego no país são fatores que devem servir de alerta ao consumidor na hora de fazer um financiamento a longo prazo", explica. A diretora de estudos e pesquisa da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Vera Marta Junqueira, orienta o consumidor a fazer uma projeção de todas as contas e impostos que vai pagar no futuro, antes de fechar um contrato de financiamento num longo período. "Além das despesas fixas, o consumidor deve levar em consideração as despesas extras que podem aparecer durante o período do financiamento. Estas despesas podem colocar o consumidor numa grande dívida", destaca. Empréstimo pessoal é opção para pagar dívidas Para quem já está endividado, o ideal é tentar acertar suas contas. O empréstimo pessoal é uma boa solução para quem está com dívidas em outras linhas de crédito que cobram taxas de juros mais altas, como o cheque especial e o cartão de crédito. A diretora do Procon-SP avisa que o empréstimo deve ser realizado somente em casos de real necessidade. "O empréstimo pessoal é uma boa saída para quem pretende saldar alguma dívida. O consumidor deve evitar os juros do cheque especial e do cartão de crédito", orienta. Vale lembrar, porém, que se a pessoa já está com seu nome em lista de devedores em atraso, o empréstimo não será liberado. Por isso, segundo Vera Marta, antes de atrasar o pagamento das dívidas o consumidor deve negociar com a instituição financeira ou loja. O levantamento mensal de juros bancários, feito pelo Procon-SP, nos dias 7 e 8 de agosto detectou que a taxa média de juros mensal para o cheque especial manteve-se em 8,76% ao mês (sem alteração desde maio deste ano) e a taxa média para o empréstimo pessoal foi de 5,69% ao mês, inferior à de junho, que ficou em 5,72%. Já os juros rotativos do cartão de crédito estão, em média, 9,80% ao mês, de acordo com a pesquisa mensal realizada pela Agência Estado. Confira nos links abaixo as pesquisas completas de taxas de juros no empréstimo pessoal, cheque especial e do cartão de crédito.