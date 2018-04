Analistas não se surpreenderam com Selic O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 18% ao ano, o que veio ao encontro da opinião da maioria dos analistas. Mas a colocação do viés de baixa, que permite a redução dos juros antes da próxima reunião do Comitê, nos dias 17 e 18 de setembro, não era esperada pelos investidores. Ao final da reunião foi divulgada nota explicativa, na qual o Banco Central (BC) justifica a decisão. Segundo informa o jornalista Gustavo Freire, "as incertezas na economia aumentaram desde a última reunião do Copom, entretanto, fatos recentes reforçam a perspectiva de melhoria no cenário confirmando-se a previsão de inflação para 2003 abaixo da meta. Diante disso o Copom decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 18% ao ano, com viés de baixa". O economista-chefe do banco Inter American Express, Marcelo Alain, acredita que são poucas as chances de que o viés seja utilizado e, mesmo que isso aconteça, o corte na taxa de juros não deve acontecer antes de três semanas. Segundo ele, o BC deve aguardar o resultado da viagem do presidente da instituição, Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, em que se espera o compromisso de manutenção e a retomada das linhas externas. "A partir daí, a queda nas cotações do dólar teria de se confirmar. Também é preciso levar em consideração que o comportamento das taxas de câmbio estará fortemente influenciado pelo cenário político. Hoje foi dado início ao horário eleitoral e as pesquisas de intenção de voto ficam ainda mais relevantes para os mercados", afirma o economista do Inter American Express. Para o economista da Fator Administração de Recursos, Rodrigo Octávio Marques, enquanto a manutenção dos juros demonstra uma postura conservadora por parte do BC, a colocação do viés sinaliza que a instituição quer coordenar a expectativa dos investidores. "O Banco Central acredita na retomada das linhas externas, o que possibilitaria o uso do viés de baixa, já que o ambiente financeiro ficaria mais tranqüilo. É essa expectativa que ele quer passar para os mercados", explica Marques. Para o gerente geral da Sul América Investimentos, Antonio Caeiro, que esperava uma redução dos juros em 0,5 ponto porcentual, a colocação do viés pode ser bem recebida pelos investidores nesse momento. Vale lembrar nas duas últimas vezes que o Banco Central usou essa estratégia - em junho deste ano e em junho de 2001 - a reação dos mercados não foi boa e o viés não foi utilizado. Segundo Caeiro, o cenário estava mais conturbado. "Agora, com o acordo junto ao Fundo Monetário Internacional e a possibilidade de reabertura das linhas externas, a reação dos investidores deve ser melhor e a utilização do viés de baixa parece mais viável", afirma o executivo da Sul América Investimentos. O diretor da BNL Asset Management, Claudio Lellis, avalia que um corte de juros de 0,5 ponto porcentual teria provocado um efeito melhor sobre os mercados do que a colocação de um viés de baixa. De qualquer forma, segundo ele, se o cenário de fato melhorar e as cotações do dólar ficarem menos pressionadas, o que reduz a influência de alta sobre a inflação, a redução da Selic deve acontecer antes da próxima reunião do Comitê. Veja mais informações sobre a decisão do Comitê nos links abaixo.