Analistas: pacote do FMI terá efeito limitado O pacote de ajuda do Fundo Monetário (FMI) ao Brasil é apenas mais uma arma da equipe econômica para tentar minimizar o impacto negativo de uma piora das condições argentinas sobre os mercados no Brasil. Essa é a opinião do ex-diretor do Banco Central (BC) e sócio-diretor da MCM Consultores Associados, José Júlio Senna. Ele avalia que é incorreta a afirmação de que a ajuda é um cordão de isolamento para o Brasil. "Nenhum acordo com o Fundo salva países", afirma. Exemplo disso, segundo Senna, foi o pacote do FMI à Argentina no final do ano passado, de aproximadamente US$ 39 bilhões. "Apesar do volume enorme de recursos, não foi suficiente para evitar a piora das condições da Argentina, que caminha inegavelmente para um calote e desvalorização da moeda", explica o ex-diretor do BC. Mas Senna não condena a decisão da equipe econômica de buscar recursos no exterior. "É uma arma que o Brasil usou de forma inteligente e adequada", avalia. Ele diz que outras ferramentas já vêm sendo usadas para diminuir o contágio da crise argentina nos mercados brasileiros. Ele cita como exemplos a firme atuação do BC na política monetária, os novos ajustamentos fiscais e as intervenções no mercado de câmbio na proporção e ocasiões adequadas. O economista sênior do BankBoston, Marcelo Cypriano, acredita que a eficiência do pacote vai depender das condições do acordo. "Os pontos que mais interessam são o volume de recursos disponíveis para futuras intervenções no mercado de câmbio para conter a alta do dólar e as exigências em relação aos níveis de reservas", analisa o economista. Para Cypriano, se este volume for muito baixo, o pacote terá influência limitada. Senna e Cypriano concordam que a disposição dos Estados Unidos em ajudar os países emergentes é cada vez menor, apesar das declarações de representantes do FMI de apoio aos mercados brasileiros. "A pequena antecipação de US$ 1,2 bilhões para Argentina é um claro sinal de que este apoio é limitado", analisa o ex-diretor do BC. Para Cypriano, o desaquecimento econômico norte-americano é também um limitador.