Analistas prevêem alta da Selic de 2 a 3 pontos A inflação corrente elevada e a necessidade de um sinal forte da política monetária diante da deterioração das expectativas sobre o comportamento dos preços estão levando os bancos a apostarem numa elevação significativa da taxa básica dos juros nesta última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom), que termina hoje por volta do horário do almoço. As projeções de 10 instituições financeiras consultadas pela Agência Estado concentram-se numa alta de 200 a 300 pontos base, sem viés, que levaria a Selic respectivamente a 24% ou 25% ao ano, a taxa mais elevada desde maio de 1999. Se confirmada essa expectativa, esta será a elevação dos juros mais expressiva de uma reunião normal do Copom, excluída a elevação de 25% para 45% ao ano quando a nova gestão sob o comando de Armínio Fraga tomou posse no Banco Central, em janeiro de 1999. Em reunião extraordinária no último dia 14 de outubro, a taxa foi elevada em três pontos percentuais.