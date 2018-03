Analistas prevêem nova queda do dólar frente ao euro Estrategistas de câmbio estão prevendo novo movimento de venda do dólar na próxima semana se o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidir baixar as taxas de juros nos Estados Unidos, hoje em 1,25% ao ano, como esperam vários analistas em Wall Street. A fraqueza do dólar frente às principais moedas fortes deverá agravar as perspectivas já pessimistas para a economia mundial neste ano. "O dólar vai continuar se depreciando em relação às principais moedas fortes, como o euro e o iene, ao longo deste ano. E um dólar fraco é o que pior pode acontecer para a economia mundial, uma vez que a demanda doméstica fora dos Estados Unidos está bastante fraca", explicou à Agência Estado o estrategista senior de câmbio do banco WestLB, Michael Klawitter. "E várias moedas de países emergentes mantêm grande correlação com o dólar", acrescentou. Segundo ele, a fraqueza do dólar tem como pano de fundo o crescente déficit de conta corrente dos Estados Unidos. "O financiamento desse déficit não está tão claro, o que alimenta as preocupações dos investidores", disse Klawitter. "E se o Fed baixar os juros novamente na próxima semana somente irá ressaltar o fraco estado da economia norte-americana, afetando mais ainda a confiança dos investidores internacionais, que reduziriam o fluxo de capital para ativos norte-americanos", acrescentou. Ele estima que o euro chegue a US$ 1,14 ou US$ 1,15 no final do ano, com o dólar batendo 113 ienes. Mais pressão de baixa Já o estrategista-chefe global de câmbio do HSBC, Marc Chandler, estima que o euro possa atingir US$ 1,20 no final do ano, com o dólar batentdo 114 ienes. Ele também acredita que haverá mais pressão de baixa sobre o dólar até o final do ano. No curto prazo, a decisão do Fed em relação à taxa de juros deverá pesar nas cotações. "No entanto, a decisão do Fed acontece um dia depois do prazo final, ou ultimato, dado ao Iraque para mostrar que cooperou totalmente com o desarmamento", ressaltou Chandler. Segundo ele, a tensão geopolítica mundial, com a iminência de guerra contra o Iraque, somente agrava a pressão sobre o dólar. "Além disso, o movimento de venda do dólar pelos investidores internacionais somente tem acelerado, especialmente depois dos fracos indicadores econômicos para os Estados Unidos divulgados recentemente", explicou Chandler. "No final das contas, o cenário geopolítico adverso e o fraco desempenho econômico norte-americano sugerem que o dólar continuará a se depreciar frente ao euro e ao iene", disse o estrategista do HSBC. Na opinião do economista internacional do Lehman Brothers, John Abate, enquanto a fraqueza do dólar é um fator negativo para a economia européia, o efeito positivo sobre a economia norte-americana ainda não se sentiu. "O impacto de um dólar mais depreciado não se refletiu ainda na balança comercial dos Estados Unidos nem para a economia como um todo", explicou Abate à Agência Estado. "Para a economia européia, um dólar mais fraco age como um fator restritivo, como um aperto monetário, ou seja, como se houvesse um aumento na taxa de juros", acrescentou.