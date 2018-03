Analistas prevêem que China elevará juros Autoridades de Pequim devem "provavelmente" elevar a taxa de juros e os preços da eletricidade com o objetivo de esfriar a superaquecida economia do país, de acordo com uma matéria publicada pelo South China Morning Post, que citou analistas como fontes. Os analistas não estabeleceram uma data e nem a proporção desses aumentos. O Produto Interno Bruto da China deve fechar o segundo trimestre com crescimento de 11,4%, após expansão de 9,8% no primeiro trimestre, o que justificaria uma ação de aperto monetário.