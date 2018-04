Analistas prevêem queda de até 4,2% na produção industrial A produção industrial de fevereiro deverá fechar com uma queda de 0,50% a 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estimativas de analistas e economistas do mercado financeiro ouvidos hoje pela Agência Estado. O desempenho da indústria no mês de fevereiro será divulgado amanhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatísticas (IBGE). Na opinião dos analistas, a queda esperada para fevereiro tem como principal responsável a alta base de comparação registrada em fevereiro do ano passado e a própria sazonalidade do período, quando a atividade industrial costumeiramente é mais fraca comparativamente ao restante do ano. O economista Aquiles Mosca, do ABN Asset Management, prevê uma taxa negativa de 2,6% para a produção da indústria nacional no confronto entre fevereiro deste ano e fevereiro de 2001. Ele lembra que o cenário econômico no início do ano passado era completamente favorável ao bom desempenho da indústria: taxa básica de juros a 15,75% ao ano, crescimento do PIB entre 4% e 5% e maior oferta de crédito. "Era uma outra realidade", diz Mosca. No HSBC, segundo seu economista-chefe, Alexandre Bassoli, a produção industrial deverá recuar 1% no confronto entre fevereiro e o mesmo período do ano passado. E ele considera que em fevereiro a indústria ainda se ressente do impacto do racionamento de energia elétrica. Queda de 1% também é esperada pelo Departamento de Economia do Citibank. No ABN Real Amro Bank, a projeção é de uma queda de 2,3% na produção industrial. Zeina Latif, analista da Tendências Consultoria Integrada, calcula uma queda de 0,50% na produção industrial de fevereiro deste ano relativamente ao mesmo mês de 2001. A MCM Consultores trabalha com uma previsão de queda de 1,2% para a atividade industrial. O economista Cristiano Souza, da MB Associados, prevê queda de 4,2% para a produção industrial.