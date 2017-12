Analistas recomendam ações da Petrobras Levantamento realizado pela Agência Estado com grandes instituições que acompanham o mercado brasileiro mostrou que todas recomendam a compra das ações ordinárias da Petrobras. Os preços-alvos projetados pelos analistas variam de R$ 60,00 a 66,50. A cotação das ações ordinárias na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está atualmente em torno de R$ 52,00. Ou seja, se as estimativas dos especialistas se concretizarem, as ações da companhia podem mostrar valorização de até 28%. Os papéis da empresa ganharam a atenção dos investidores devido à realização da oferta pública de até 28,48% das ações ordinárias em poder do governo - que começou hoje para o varejo. Nos últimos 12 meses, as ações da Petrobras já acumulam alta de 168%. Nesse mesmo período, o Ibovespa avançou 53%. Isso mostra que os papéis da Petrobras estão próximas do seu pico. No último dia 5, o preço das ações atingiu a cotação máxima anual, de R$ 55,30, segundo levantamento da consultoria Financhart, especializada em mercado de capitais. As projeções dos analistas para as cotações dos papéis são baseadas nas expectativas de resultados futuros da Petrobras. A analista Mônica Araújo, da corretora BES Securities, acredita que um dos fatores que beneficiará os próximos resultados da empresa é a previsão do crescimento do consumo de combustível. Para este ano, Mônica espera um aumento de 3% no consumo. Além disso, ela leva em consideração o fato de a empresa ter um programa detalhado de investimentos e produção. Recordes de produção e alta do petróleo favorecem investimento O analista Luiz Caetano, do Banco Brascan, afirmou que sua previsão conservadora para a estatal mostra um lucro de até R$ 7 bilhões em 2000. No ano passado, a Petrobras registrou lucro de R$ 1,7 bilhão. Na opinião dele, a Petrobras passa por um bom momento de recordes de produção. Para o analista Cleomar Parisi, do Unibanco, a empresa deverá mostrar "gerações de caixa expressivas nos próximos meses". Parisi acredita que a cotação do barril de petróleo continuará acima da média histórica, contribuindo para melhorar os resultados da empresa. Outro fator positivo apontado pelo analista é a reforma interna pela qual a empresa vem passando. Na avaliação dele, a concentração dos negócios em unidades específicas poderá revelar setores com potencial de crescimento que não haviam sido analisados antes pelo mercado. Ações ordinárias valem no máximo R$ 58 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) definiu na última sexta-feira que os investidores do varejo pagarão no máximo R$ 58,00 pelas ações ordinárias da Petrobras. Esse valor é 12% superior à atual cotação da empresa na Bovespa, de R$ 52,00. O preço definitivo para o varejo ainda dependerá do valor a ser estabelecido para os grandes investidores na oferta institucional - será o menor valor entre o preço máximo e o preço da institucional. O investidor que decidir usar recursos do FGTS para comprar as ações terá um desconto de 20%. Mas, esse desconto cai se considerado o preço máximo de R$ 58,00. Supondo que esse seja o preço final, o desconto efetivo para o pequeno investidor passará a ser de 11%. Ontem, as instituições financeiras já passaram a oferecer fundos de ações da Petrobras. O diretor institucional da Fator Administradora de Recursos, José Carlos Borja, avalia que ainda é cedo para fazer projeções sobre o volume a ser captado em função da oferta de Petrobras. Ele afirmou, entretanto, que já está claro o interesse do investidor. Segundo ele, a procura por informações foi grande.