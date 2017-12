Analistas recomendam ações da Telefónica As ações da Telefónica em Madri são consideradas um bom investimento pelas principais instituições que analisam o mercado de capitais internacionais. A compra dos papéis é recomendada pela Lehman Brothers, Santander, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Chase Manhattan e Dresdner Bank. O processo de reestruturação da companhia é apontado como um dos principais fatores positivos. O analista David George, do J.P. Morgan, disse que a compra de empresas na América Latina permitirá à Telefónica uma reestruturação em termos globais, incluindo as operações de celular e transmissão de dados. Segundo Paul Norris, do Lehman Brothers, a Telefónica possui uma das administrações mais agressivas do setor na Europa. A empresa possui 60% de participação no mercado de telefonia móvel na Espanha, 95% do negócio de linhas fixas e uma fatia de 67% no portal Terra, além de outros ativos, exemplificou Carlos Siegrist, do Santander. Outra questão levada em conta na recomendação é o preço das ações, considerado barato em comparação a suas concorrentes. O papel fechou cotado, hoje, aproximadamente a US$ 48,50. Os preços-alvo apontados por essas instituições variam entre US$ 55,17 e US$ 72,29. Ou seja, os papéis podem subir até 50%, segundo as projeções dos especialistas. Riscos As recomendações positivas para a empresa espanhola não significam que suas ações estejam livres de risco. O analista Siegrist, do Santander, explicou que as ações sofreram uma desvalorização de 35% nos últimos três meses. Entre os fatores responsáveis pela queda estão notícias envolvendo o presidente da companhia e incertezas sobre o sucesso dos negócios envolvendo os portais Terra e Lycos e a compra da produtora de TV holandesa Endemol. Essas dúvidas são apontadas pelo analista Maurício Fernandes, do Merril Lynch, como um dos principais riscos relacionados à Telefónica. "A empresa pode não conseguir crescer na área de celular, não faturar em transmissão de dados e não conseguir ser competitiva". O analista do Lehman Brothers adverte que o investidor deve ter em mente a proporção de sua carteira que pretende atrelar à Europa e à América Latina, já que 40% da geração de caixa da empresa está ligada à América Latina e o restante à Europa.