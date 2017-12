Analistas recomendam aplicações em fundos pós-fixados Com a queda da taxa básica de juros - Selic - promovida desde o dia 20 de junho de 1,5 ponto porcentual, os fundos prefixados foram os mais beneficiados. A taxa caiu de 18,5% para 17% ao ano. Isso porque o investidor recebe na data do resgate os juros vigentes na época da aplicação. Porém, esse investimento começa a perder atratividade. A expectativa dos analistas é que o Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne amanhã e quarta-feira, mantenha a taxa Selic em 17% ao ano. A dúvida é se a tendência de baixa será retirada. Por outro lado, os fundos DI - que acompanham as oscilações das taxas de juros - começam a surgir como a melhor opção da renda fixa. Analistas recomendam pós-fixados para aplicações até seis meses O diretor-presidente da Money Maker Investment Advisory, Fábio Colombo, é um dos especialistas que recomendam os fundos DI no momento. Ele ressalta que, depois das recentes quedas dos juros, os prêmios dos títulos de renda fixa prefixados caíram bastante. Com isso, o risco que se corre não compensa o eventual ganho que se pode ter. Segundo ele, os prefixados oferecem ganhos interessantes quando a queda dos juros surpreende o mercado. Colombo acredita que o mais provável é que os juros sejam mantidos em 17% ao ano. A instabilidade no cenário político, por conta do caso Eduardo Jorge (veja mais informações no link abaixo), também pode levar o Copom a ser mais cauteloso. O diretor de Renda Fixa da Banque Nationale de Paris (BNP) Asset Management, Marcelo Saddi Castro, também não aconselha investimentos em fundos prefixados para período inferior a seis meses. Ele afirma que os prêmios dos títulos prefixados estão pouco atraentes. A sua indicação também é pelos fundos DI - pós fixados. Para prazos mais longos, de seis meses a um ano, Castro recomenda os fundos prefixados. A expectativa do executivo é que as taxas caiam durante esse período. Ele estima que os juros podem fechar o ano em 16%.