Analistas recomendam fundos prefixados Com a expectativa de queda da taxa básica de juros - Selic - nos próximos meses, os fundos de renda fixa prefixados podem apresentar uma rentabilidade superior à dos fundos de renda fixa DI - que acompanham as taxas de juros. Isso vai depender dos papéis que compõem a carteira dos fundos prefixados. Quanto mais longos, maiores as chances de ganho. Porém, o risco também é superior, em função de possíveis mudanças no cenário econômico e político, que podem afetar a tendência dos juros. Especialistas projetam para o fim deste ano uma taxa de juros de até 15% ao ano. Atualmente, a taxa básica de juros - Selic - está em 16,50% ao ano. A perspectiva de queda do juro fica mantida para 2001, para um intervalo entre 13% e 14% ao ano. A indicação da maioria dos analistas recai sobre os fundos de renda fixa prefixados, entre eles está o gestor de Renda Fixa da ABNAmro Asset Management, Eduardo Castro. Avalie a sua aceitação por risco e o período em que o dinheiro poderá ficar aplicado O diretor de Gestão de Recursos do Sudameris, José Antonio Prescinotti, afirma que o investidor não deve se assustar com a inflação em alta neste mês e em agosto, porque em setembro, com o recuo da inflação, os fundos de renda fixa voltam a remunerar com ganho real. "Quem ficar em fundos prefixados pode ter mais chances de obter melhor rentabilidade do que aquele que ficar em um fundo DI." Como não há perspectiva de aumento de juro e o cenário econômico é positivo, avalia o economista-chefe do Banco Inter American Express, Marcelo Allain, não é interessante ficar em carteiras atreladas a um referencial, como os fundos DI - cujo rendimento acompanha as taxas de juro. A diretora de Gestão da Fator Administração de Recursos, Roseli Machado, lembra que é sempre interessante diversificar o investimento. O investidor disposto a correr um pouco mais de risco para obter uma rentabilidade maior pode aplicar parte do dinheiro em renda fixa e outra parte em renda variável. Porém, investir em ações é sempre um risco. Isso porque não há nenhuma garantia de retorno em qualquer período especificado. Para fazer a sua opção de investimento, avalie o período em que o dinheiro poderá ficar aplicado. Capital de curto prazo, destinado ao pagamento de contas ou a algum tipo de compra que será feita rapidamente, deve ser destinado para aplicações que não oferecem risco, como os fundos DI. As ações são indicadas apenas para a parte do capital que pode ficar aplicada até que se consiga o rendimento desejado. Veja mais informações no link abaixo.