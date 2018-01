Analistas recomendam teles mais rentáveis Os analistas estão mais exigentes para indicar o investimento no setor de telefonia móvel, mesmo reconhecendo que as ações dessas companhias estão baratas na bolsa de valores. Somente as empresas que estão mais avançadas na estratégia de elevar a rentabilidade e controlar a inadimplência mereceram recomendações de compra. Os especialistas da BBV Corretora, Roger Oey e Jeffrey Noble, que reiniciaram a cobertura do segmento celular, destacaram Tele Centro-Oeste e Tele Nordeste Celular. Pelos fundamentos, as companhias também concentraram a atenção em reavaliação realizada pelos analistas da Fator Doria Atherino Corretora Jacqueline Lison e Vinícius Langoni, que acrescentaram ainda Tele Celular Sul na lista das preferências. Oey e Noble ressaltam que a Tele Centro-Oeste combina uma elevada expansão na base de assinantes com margens crescentes de lucro. Jacqueline e Vinícius explicam que essa característica foi obtida com a retomada do foco nos clientes pós-pagos, que trazem receitas maiores. A avaliação da BBV Corretora aponta um preço alvo de R$ 7,00 para as ações da Tele Centro-Oeste e da Fator Doria, de R$ 6,04. Com isso, as perspectivas de valorização são de 42% e 22,5%, respectivamente. Estratégia Sobre a Tele Nordeste Celular, Jacqueline e Vinícius destacam que a empresa vem apresentando bons resultados desde que mudou sua estratégia em meados do ano passado. Naquela época, a operadora promoveu uma limpeza de sua base de clientes e passou a priorizar a lucratividade em detrimento do crescimento acelerado. Com isso, afirmam, a provisão para devedores duvidosos despencou de 11,1% da receita bruta no segundo trimestre de 2000 para 4,2% no encerramento de junho deste ano. Para os especialistas da BBV, a companhia possui um boa divisão de sua carteira de assinantes, com 50% deles inscritos no sistema pós-pago. Eles projetaram um preço alvo de R$ 4,60 para os papéis, apontando uma possibilidade de ganho de 91%. Pelos cálculos da Fator Doria, o valor das ações pode chegar a R$ 3,84, com uma alta de 59%. Para os analistas da Fator Doria, a Tele Celular Sul também se sobressai entre as companhias do setor. Segundo eles, a empresa vai continuar empenhada na retomada da rentabilidade, procurando reter seus melhores clientes. Além disso, a estratégia de subsidiar aparelhos - amplamente difundida entre as operadoras até o ano passado para atrair assinantes - será usada somente para incentivar a mudança dos clientes pré-pagos para o conceito pós-pago. O preço-alvo alcançado por eles foi de R$ 4,54, indicando uma chance de lucros de 70%. A BBV Corretora retomou a cobertura do setor de telefonia móvel destacando que as empresas brasileiras estão mais baratas do que suas pares no restante dos mercados mundiais. Os analistas explicam que o setor sofreu com a desaceleração do crescimento econômico, o sentimento global negativo em relação ao setor, aumento da concorrência e a aparente evaporação das perspectivas de consolidação.