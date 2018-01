Analistas recomendam usar 13º para pagar dívidas Pagar as dívidas. Essa é a resposta da maioria dos analistas sobre qual é o uso mais indicado para os recursos do 13º salário. Nessa hora, o planejamento é fundamental. Deve-se priorizar o pagamento das dívidas com as taxas mais elevadas. É o caso do cheque especial, cujos juros costumam ficar acima de 8% ao mês. Para se ter uma idéia, a última pesquisa do Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual ? mostrou que, na média, a taxa de juros anual para o cheque especial está em 176,6%, enquanto a inflação acumulada nos últimos doze meses está em 10,93%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quitar a dívida com o cartão de crédito também é recomendado. Nessa modalidade, as taxas também são elevadas. Para o crédito rotativo, por exemplo, em que o consumidor paga apenas o mínimo da fatura e posterga o restante para os meses seguintes, a taxa média, segundo o Procon, está em 9,87% ao mês. Já os juros para pagamento em atraso estão em 10,34% ao mês. Evite novas dívidas, corte gastos e comece a poupar Além dessa recomendação, analistas destacam que, para começar o ano com as contas equilibradas, o melhor a fazer é não entrar em novos financiamentos. Nessa hora, é importante lembrar que não são verdadeiras as promoções que prometem juro zero no parcelamento. O comum é que o custo com o pagamento de juros esteja embutido nas prestações. Para ter certeza sobre isso, basta tentar comprar o produto à vista. É muito provável que se consiga algum desconto. A diretora da Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros, Márcia Dessen, avalia que para conseguir esse tipo de vantagem vale a pena economizar agora para comprar um bem no futuro. ?Se a aquisição não for urgente, o ideal é adiar a compra agora, economizar e comprar à vista no futuro?, afirma. Ela também recomenda que as pessoas aproveitem o início do ano para assumir um maior controle de suas contas. O primeiro passo é o controle do orçamento doméstico. ?É preciso perceber onde é possível cortar gastos e adotar o hábito de economizar mensalmente pelo menos 10% da renda?, afirma Márcia Dessen