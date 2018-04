Analistas se dividem sobre o valor do negócio O Banco do Brasil pagou o equivalente a 2,36 vezes o patrimônio líquido da Nossa Caixa, o que significa R$ 70,63 por ação. Na quarta-feira, os papéis do banco paulista estavam cotados em R$ 51,30, com alta de 125% em 2008 enquanto o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) caiu 47,71% no mesmo período. O preço pago pela Nossa Caixa foi considerado justo e ficou de acordo com as avaliações técnicas feitas anteriormente, afirmou o presidente da agência de classificação de risco Austin Rating, Erivelto Rodrigues. Apesar disso, há especialistas que acreditam que o negócio saiu caro para o BB, cujo preço, de R$ 5,4 bilhões, embute um prêmio de 37,7%. Para eles, o banco federal deveria ter pago algo em torno de R$ 50 por ação.