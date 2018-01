Analistas têm postura profissional questionada Os analistas de investimentos estão na berlinda no mercado americano. Processos judiciais e o cerco da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira, têm chamado a atenção para questões polêmicas, que envolvem a conduta profissional dos especialistas. Uma pergunta ganhou espaço nesse debate: os profissionais podem comprar ações de empresas que eles mesmos analisam? A Merrill Lynch e a Credit Suisse First Boston (CSFB) afirmam que não. Recentemente, as duas instituições decidiram proibir seus analistas de adquirir papéis de companhias que acompanham. A medida vem na esteira da avalanche de reclamações de investidores insatisfeitos no exterior, e tenta elevar a transparência das recomendações. "O objetivo é minimizar a possibilidade de usar informações em benefício próprio", afirmou o analista-chefe da Merrill Lynch no Brasil, Marcelo Audi. Isso evita que um especialista possa adiantar-se à divulgação de um relatório favorável sobre a empresa e sair na frente comprando as ações. Nos EUA, as dúvidas recaem principalmente sobre o fato de que há analistas pagos conforme a quantidade de negócios que produzem para as instituições. Dois analistas de Wall Street estão no centro dessa fogueira. Considerados o rei e a rainha da Internet nos EUA, Henry Blodget, da Merrill Lynch, e Mary Meeker, da Morgan Stanley, foram questionados por investidores. Passada a euforia com as ações de empresas da Nova Economia, os aplicadores questionam as indicações otimistas dos especialistas. Como funciona no Brasil No Brasil, as instituições adotam regras próprias de conduta e a discussão começa a prosperar. A Itaú Corretora decidiu seguir o exemplo internacional e proíbe seus analistas de terem ações que eles mesmos acompanham, segundo o presidente da instituição, Roberto Nishikawa. Os analistas do ABN Amro não são proibidos de comprar ações de empresas que acompanham. No entanto, enquanto estiverem elaborando um relatório sobre a empresa, e até seis semanas depois, o especialista não pode adquirir papéis. Na Fator Doria Atherino a restrição refere-se a ações de empresas que têm algum envolvimento com outras áreas do grupo. A analista-chefe, Lika Takahashi, contou o exemplo do Banespa, cujo modelo de privatização foi feito pela Fator Projetos. "Durante esse período, paralisamos a cobertura e impedimos a compra das ações."