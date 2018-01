Analistas voltam a piorar projeção para rombo nas contas públicas

A despeito da leve melhora em relação ao quadro fiscal em 2016, os analistas do mercado financeiro não acreditam que o governo vá cumprir a meta fiscal no ano que vem, que é de déficit de R$ 139 bilhões. As estimativas de setembro do Prisma Fiscal, divulgadas nesta quinta-feira, 13, pelo Ministério da Fazenda, mostram que os economistas projetam resultado negativo de R$ 145,387 bilhões em 2017.

Este é o segundo mês seguido em que os analistas projetam um rombo maior para o governo central (que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) do que a meta para o ano que vem. Nas previsões de agosto, o déficit esperado era de R$ 140,157 bilhões.

Para 2016, no entanto, as expectativas melhoraram um pouco, para um rombo de R$ 159,883 bilhões. No mês passado, as projeções indicavam déficit de R$ 160,378 bilhões neste ano. A meta oficial do governo permite um resultado negativo de até R$ 170,5 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas projeções mensais para o último trimestre deste ano, houve movimentos distintos. Em relação ao resultado primário de outubro, a expectativa de déficit piorou, de R$ 12,756 bilhões para R$ 13,396 bilhões.

Já os resultados esperados para novembro e dezembro melhoraram. A recuperação mais significativa foi no mês de novembro, quando o déficit projetado é de R$ 22,702 bilhões, e não mais de R$ 27,351 bilhões. Em dezembro, a expectativa passou de um resultado negativo de R$ 25,774 bilhões para R$ 25,758 bilhões.

Receitas. Neste ano, os analistas esperam agora que a receita líquida some R$ 1,078 trilhão, um pouco menos do R$ 1,082 trilhão que esperavam em agosto. A previsão de arrecadação subiu levemente neste relatório (R$ 135 milhões), mas continuou na casa de R$ 1,269 trilhão.

A estimativa para a despesa total neste ano, por sua vez, diminuiu de R$ 1,241 trilhão para R$ 1,237 trilhão. Enquanto isso, o mercado manteve previsão para a dívida bruta de 2016 em 73,50% do Produto Interno Bruto (PIB).