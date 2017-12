Anatel: 1.724 processos contra operadoras Uma análise da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) verificou que os problemas mais freqüentes das operadoras de telefonia são o descumprimento do prazo de mudança de endereço da linha telefônica e as ligações não completadas no horário comercial e à noite. Desde o início do ano, a Anatel avalia as companhias que atuam no País para verificar se elas cumprem os 80 indicadores de qualidade e expansão estabelecidos pela Agência. Ela monitora, por exemplo, o tempo de reparo de linhas, contas com erro, cidades servidas e tempo para completar as ligações. A agência abriu 1.724 processos administrativos contra as companhias. As multas previstas em lei são de até R$ 50 milhões. As piores do ranking de serviços As empresas espelho Vésper SP e Vésper S.A., em operação há seis meses, são as campeãs de reclamações. A concorrente da Telefônica tem 72 processos e a espelho da Telemar, 92. A empresa emitiu um comunicado dizendo que está avaliando o balanço da Anatel para depois se posicionar. Das operadoras oriundas do Sistema Telebrás, a Telemar-Rio possui a maior quantidade de processos: 65. Segundo o presidente da empresa, Manoel Horácio Francisco da Silva, a companhia aumentou muito a quantidade de terminais. Isso desestabilizou o sistema e prejudicou a qualidade dos, principalmente no Rio de Janeiro. Veja na seqüência a opinião do Procon e do Idec sobre os serviços das operadoras.