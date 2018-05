Anatel abre licitação para equipamentos de fiscalização A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) comprará equipamentos para acompanhar, monitorar e fiscalizar os serviços para os grandes eventos. O aviso de licitação do pregão eletrônico nº 24/2013 foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. O processo envolve a aquisição de estação terrena para a monitoração do espectro radioelétrico em comunicações por satélites geoestacionários, serviços de montagem, instalação e integração, treinamento e garantia de pleno funcionamento.