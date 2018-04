Anatel abre processo contra BrT, Telefônica e Telemar A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou há pouco que abriu processo contra a Brasil Telecom, a Telemar e a Telefônica, acusadas pela Embratel e pela Intelig de infringirem a ordem econômica e de praticarem valores elevados nas tarifas de interconexão de redes. A Anatel, no entanto, negou o pedido de medida preventiva feito pelas duas operadoras. O pedido de medida preventiva solicitava a definição de um valor para as tarifas de interconexão entre as operadoras de longa distância e as prestadoras do serviço de telefonia fixa local. Segundo a denúncia da Embratel e da Intelig, protocolada na Anatel no dia 25 de abril, "o alto preço" de remuneração do uso das redes locais inviabiliza a operação destas duas empresas e deverá refletir nas tarifas cobradas dos usuários. Na medida preventiva, as empresas pedem também que a Anatel exija da Brasil Telecom, da Telemar e da Telefônica o demonstrativo de suas áreas contábeis, com valores das tarifa de pelo uso das redes locais de cada uma das operadoras. Elas solicitaram também que o órgão regulador não autorize a Telefônica a atuar como operadora nacional. Segundo nota divulgada pela Anatel, o pedido de medida preventiva não foi aceito porque "não cabe à Anatel aplicar um fórmula ou definir limites de preços para as tarifas de interconexão, já que a própria legislação tem entre seus princípios a livre negociação entre as operadoras". A nota diz também que "as operadoras legalmente não são obrigadas a antecipar à Agência documentos contábeis ou outros que venham a considerar estratégicos, nem como espécie de prova de defesa". Telefônica A Anatel informou que até o momento não foi oficialmente notificada pela Justiça Federal sobre a liminar conseguida pela Embratel, que suspende o efeito das autorizações recebidas ontem pela Telefônica para operar serviço de telefonia fixa em todo o Brasil. Em nota distribuída à imprensa, a Anatel diz que, por não ter ainda "conhecimento da petição da Embratel", somente deverá se pronunciar sobre o assunto depois da notificação oficial. Segundo a nota, a Agência tomou conhecimento hoje da decisão da juíza-substituta Luciana da Costa Aguiar, da 15ª Vara Federal de Justiça, em São Paulo, que concedeu a liminar. A Telefônica recebeu da Anatel autorizações para operar nacionalmente serviço de telefonia de longa distância, o que permite aos usuários da operadora fazerem ligações interurbanas e internacionais de qualquer lugar do País utilizando o número 15 da empresa. A Telefônica também poderá expandir os serviços de telefonia local para demais regiões do Brasil, além do Estado de São Paulo, onde já atua. Os termos de autorização foram assinados ontem na Anatel pelo presidente da Telefônica, Fernando Xavier.