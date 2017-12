Anatel ainda não recebeu pedido sobre acordo Opportunity e Telecom O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Elifas Gurgel do Amaral, disse hoje que ainda não recebeu pedido de anuência prévia da Telecom Itália sobre acordo feito com o Banco Opportunity para compra de participação na operadora de telefonia fixa Brasil Telecom. Segundo Amaral, o presidente da Telecom Itália no Brasil, Dal Pino, o procurou na semana passada e disse que está aguardando uma decisão da Justiça sobre o assunto para encaminhar o pedido de anuência à Anatel. Desde que a Justiça norte-americana autorizou o Citigroup a destituir o Opportunity da gestão do antigo fundo CVC, que controla a Brasil Telecom, uma série de liminares da Justiça vem retardando uma definição sobre o controle da operadora. Depois de ter sido retirado do controle, o Opportunity decidiu vender sua participação para a Telecom Itália, mas também esse processo está paralisado por força de liminares. A Anatel também deu seu parecer favorável à destituição do Opportunity do Fundo CVC. Mas o banco entrou com pedido de reconsideração na Agência que ainda está sendo analisado pelo conselheiro Plínio Aguiar e ainda está sem definição de data para ser levado à apreciação do Conselho de Anatel. Elifas Amaral e Plínio participaram, hoje, da abertura de seminário que está sendo realizado na Anatel para discutir o acesso da banda larga nas Américas.