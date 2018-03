Anatel alerta teles sobre superoferta de serviços 3G A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) renovou hoje o alerta feito para as operadoras de telefonia celular de que só liberará o lançamento de planos mais agressivos de acesso à banda larga móvel se as empresas comprovarem, periodicamente, que a expansão nas redes é suficiente para atender à demanda. Técnicos da Superintendência de Serviços Privados da Anatel se reuniram hoje com técnicos das empresas para acompanhar a evolução da oferta de serviços, principalmente os de terceira geração (3G).