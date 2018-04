Anatel analisa preço de ponto extra de TV A cobrança do ponto extra da TV por assinatura no Brasil é uma das mais altas do mundo, segundo a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda. Segundo análise da secretaria, o ponto extra, no Brasil, chega a custar mais de 60% do preço de uma assinatura básica. No Canadá, por exemplo, esse porcentual é de 14% e na Argentina, de 17%. O Brasil só é superado pelo Chile, onde essa relação é de 64%.