Anatel anuncia aumento das tarifas telefônicas Em meio à polêmica que se estendeu durante todo o dia, o presidente da Anatel , Luiz Guilherme Schymura, anunciou na noite desta quinta-feira o reajuste das tarifas telefônicas. O aumento na assinatura residencial será de 24,5%. A habilitação e a assinatura não-residenciais aumentarão 41,75%, enquanto os interurbanos serão reajustados em 24,85% e as ligações internacionais, 10,54%. A publicação do anúncio nesta sexta-feira permite que os aumentos vigorem a partir de domingo. O reajuste médio da cesta de serviços será de 28,75%. Esse valor é resultado da correção pelo IGP-DI, que acumulou nos últimos 12 meses 30,05% menos um fator de produtividade de 1%. A Anatel manteve os números anunciados na tarde de hoje pelo presidente da Telefônica, Fernando Xavier. O anúncio, que foi antecipado pela Agência Estado, motivou uma reação do ministro das Comunicações, que encaminhou à Anatel ofício dizendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendava que o reajuste não fosse aplicado neste momento.