Anatel anuncia que reativará atendimento ao público até 6ª feira A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que pretende reativar, até a sexta-feira da próxima semana, o atendimento à população pelo call center, utilizado principalmente para tirar dúvidas e registrar reclamações dos clientes em relação aos serviços prestados pelas operadoras de telefonia fixa e celular. O presidente do órgão, Elifas Gurgel do Amaral, havia dito quinta-feira da semana passada, ao anunciar a suspensão dos serviços, que seriam necessários no máximo 10 dias para a reativação do atendimento depois que os recursos fossem liberados. Ontem, o Ministério das Comunicações liberou R$ 20 milhões para a Agência, que serão usados para pagar dívidas e para contratar a empresa Call Tecnologia, que ficará responsável pela central de atendimento. Essa empresa foi a vencedora de licitação realizada pela Anatel e o contrato de prestação do serviço é de cerca de R$ 5 milhões ao ano. Além disso, a Anatel tem que arcar com os custos das ligações, que são gratuitas para a população, mas que oneram a agência em cerca de R$ 3 milhões por ano. Problema O funcionamento do call center foi suspenso por falta de verbas em virtude do contingenciamento imposto pelo governo federal. O orçamento da Anatel para este ano é de R$ 377 milhões, mas apenas R$ 130 milhões haviam sido liberados até semana passada. O fechamento do call center foi tema de um encontro, ocorrido ontem, entre Amaral, o secretário de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, e o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Ricardo Morishita. Segundo a Anatel, Amaral falou dos esforços realizados pela Agência para evitar a suspensão do atendimento aos usuários pelo telefone e das ações preventivas adotadas para minimizar os impactos da medida até o retorno do serviço. "Com o repasse de R$ 20 milhões feitos pelo Ministério das Comunicações, a Agência está providenciando para que o período de interrupção seja o menor possível, e o atendimento possa recomeçar na próxima semana", diz nota divulgada pelo órgão. Também foram discutidas no encontro as novas regras para a telefonia fixa, que entrarão em vigor no dia 1o de janeiro de 2006.