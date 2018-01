Anatel anuncia reajuste de tarifas A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de divulgar o reajuste das tarifas da telefonia fixa em todo o País, que vai vigorar a partir desta quinta-feira, dia 22. As tarifas de longa distância nas ligações nacionais serão reajustadas em 11,92%, enquanto as ligações internacionais ficarão 3,74% mais caras. A conta média de assinante residencial terá aumento de 10,5%; a do assinante não-residencial, de 10,9% e a do assinante-tronco - como PABX -, de 12%. Já a cesta de tarifa local - habilitação, assinatura básica e pulso telefônico - será aumentada em 14,21%. A Agência calcula que o impacto do reajuste sobre a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) será de 0,09% neste mês, e de 0,2% em julho.