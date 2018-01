Anatel aprova reajuste de até 7,3% em chamadas de telefone fixo-móvel

SÃO PAULO - O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quinta-feira, 24, reajuste de até 7,296% nas tarifas para as chamadas feitas de telefones fixos para celular.

O reajuste será de 5,54% no caso de ligações originadas por telefones fixos da Oi, de 3,377% no caso da Telefônica Brasil, de 5,967% para Algar Telecom, mesmo índice para a Sercomtel, e de 7,296% para a Embratel, do Grupo Claro.

Os percentuais de reajuste distintos para cada concessionária são resultantes de períodos diferentes considerados para o cálculo do índice, segundo a Anatel.

O reajuste entra em vigor 48 horas após a sua publicação no Diário Oficial da União.