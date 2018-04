Anatel aprova revisão do índice que corrige tarifas

O gerente geral de competição da Anatel, José Gonçalves Neto, não confirmou o porcentual de aumento, mas anunciou que a variação do IST apurada de maio de 2008 a maio de 2009 foi de 4,98%. Se incluir o mês de junho de 2009 a variação sobe para 5,07%. É com base na variação do IST que a Anatel calcula o reajuste, aplicando um redutor de produtividade, para repassar aos usuários parte dos ganhos obtidos pelas empresas na forma de desconto nas tarifas. O conselho diretor decidirá se usará a variação dos últimos 12 ou 13 meses.

No fim de semana passado, completou-se um ano do último aumento, que foi de 3%, em média, para empresas como Telefônica e Oi. O reajuste, quando autorizado, valerá para as ligações fixas locais, interurbanos e chamadas feitas de telefones fixos para celulares. Depois de autorizadas pela Anatel, as empresas só podem cobrar o aumento quando publicarem as novas tarifas, por dois dias consecutivos, em jornais de grande circulação da sua área de atuação.