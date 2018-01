Anatel aprova saída do Opportunity da gestão de fundos A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a destituição do Opportunity na gestão dos fundos CVC estrangeiro e nacional, que controlam as empresas Brasil Telecom, Telemig Celular e Tele Norte Celular. A agência reguladora acatou a substituição do banco de Daniel Dantas no CVC estrangeiro pela Citigroup Venture Capital e pela Angra Partners no antigo CVC nacional. A Anatel informou ainda ter aprovado as mudanças nos acordos de acionistas que forem necessárias, em função dessas alterações, do Opportunity Zain e da Futuretel - veículos da gestão Opportunity na Brasil Telecom e na Telemig Celular e Tele Norte Celular, respectivamente. O conselheiro da Anatel José Leite Pereira Filho disse que a mudança da gestão do fundo CVC não significa mudança de controle acionário dessas empresas. "Os sócios continuam exatamente os mesmos, o que muda é pura e simplesmente o gestor, o administrador", disse Leite, que é o relator do processo na Anatel. Segundo o conselheiro, o Opportunity foi contratado pelo Citigroup, que agora está substituindo-o por outro gestor. A análise da agência de que o controle acionário continua o mesmo foi feita com base no contrato de concessão e na Lei Geral de Telecomunicações. A Anatel avaliou, portanto, que "não há o menor impedimento do ponto de vista legal para a substituição do Opportunity na gestão do fundo". Investigações A Anatel vai abrir um procedimento administrativo contra o Citigroup e os fundos de pensão para analisar se houve falha ou omissão ao comunicar à agência sobre a decisão de destituir o Oportunity da gestão do fundo CVC. Segundo o conselheiro, a Anatel vai verificar também se havia ou não necessidade de pedido de anuência prévia para essa operação. Se ficar comprovado que houve falha, os envolvidos podem ser multados, mas o conselheiro deixou claro que, qualquer que seja a conclusão da Anatel, não implicará em reversão da decisão tomada hoje pela Agência, que autorizou a mudança do gestor.