Anatel autoriza compra da Embratel pela Telmex O Conselho Diretor da Anatel aprovou hoje a compra da Embratel pela operadora mexicana Telmex por US$ 400 milhões. A agência concedeu um prazo de até 18 meses para que a Telmex regularize eventuais sobreposições de áreas exploradas pela Embratel e pelas suas controladas. O conselho informou que a Telmex não está livre das obrigações com outras entidades. O ato do conselho deverá ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União. Ainda hoje, a Telmex autorizou o governo brasileiro a ter uma participação Star One, subsidiária da Embratel que opera o satélite por onde trafegam as informações militares.