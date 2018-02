Anatel autoriza reajuste da Embratel para DDD de celular A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o reajuste de 11,33% para as tarifas de interurbano (Discagem direta a distância, DDD) do plano básico da Embratel para chamadas originadas ou destinadas a telefones celulares. Essas tarifas não eram reajustadas desde 2004 e os novos valores não são válidos para chamadas envolvendo usuários da TIM. O reajuste autorizado para as tarifas de Valor de Comunicação 2 (VC-2, aplicado nas ligações entre localidades que possuem os mesmos primeiros dígitos do código de área, por exemplo 21, 23 ou 27) e de Valor de Comunicação 3 (VC-3, entre localidades que possuem os primeiros dígitos do código de área diferentes, como exemplo 21, 52 ou 71) considerou as variações do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) (de 7,99%) entre janeiro de 2004 e dezembro de 2005.