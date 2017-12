Anatel autoriza reajuste de 7,99% para interurbano de celular A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou nesta quarta-feira o reajuste de 7,99% para os interurbanos feitos de um telefone fixo para um celular. O aumento deverá entrar em vigor neste fim de semana, mas antes as empresas deverão publicar as novas tarifas, por dois dias consecutivos, em jornais de grande circulação da região em que operam. A Anatel levou em consideração para autorizar o reajuste uma variação do IGP-DI de 12,13%, correspondente ao período de dezembro de 2003 a dezembro de 2004. Desde o ano passado, a Anatel vem segurando esse aumento em função da falta de acordo entre as empresas em torno do valor da tarifa de remuneração das redes (VU-M). Em 2005 foi concedido aumento apenas para as ligações locais entre telefones fixos e móveis, que também foi de 7,99%. O reajuste foi possível porque no fim do ano passado as concessionárias de telefonia fixa, com exceção da Embratel, encaminharam à Anatel um acordo reajustando provisoriamente entre elas os valores em 4,5%.