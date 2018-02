Anatel: Brasil alcança 168 mi de celulares em outubro

De janeiro a dezembro deste ano, as vendas superaram 17,39 milhões de celulares, desempenho que só perde para o ano passado, quando 23,8 milhões de novos telefones móveis entraram em operação no mesmo período. Do total de celulares, 82,27% são pré-pagos e os 17,73% restantes estão na modalidade pós-paga.

Com os novos números, a cada grupo de 100 pessoas, 87 têm celular. No Estado de São Paulo, por exemplo, há mais de um celular por pessoa, com 104 telefones móveis a cada grupo de 100 pessoas. A Vivo continua na liderança do mercado, com 29,51% do total de celulares. A Claro vem em segundo lugar, com 25,45%, seguida da TIM, com 23,73%. A Oi aparece na quarta colocação, com 20,94%.