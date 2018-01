Anatel decide prazo para devolução de licença da Telecom Italia O presidente da Telecom Italia no Brasil, Paolo Dal Pino, disse hoje que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é que vai decidir quando a empresa terá de devolver a licença de operação da Brasil Telecom GSM, controlada pela Brasil Telecom. A devolução da licença é resultado do acordo fechado ontem entre a Telecom Itália e o Banco Opportunity para a compra, pela empresa italiana, da participação do banco na Brasil Telecom. A Telecom Itália já controla a TIM, que opera a telefonia celular em todo o País. Com o acordo, a Telecom Itália volta ao controle da Brasil Telecom e passa a controlar, conseqüentemente, a Brasil Telecom GSM. A legislação não permite que um mesmo controlador detenha duas empresas operando o mesmo serviço em áreas comuns, obrigando a devolução de uma das licenças. A TIM, que já dispõe de aproximadamente 15 milhões de clientes, vai incorporar os cerca de 1 milhão de usuários da Brasil Telecom GSM. A Telecom Italia decidiu ainda que vai devolver o código 41, utilizado pela TIM para fazer ligações interurbanas e internacionais. A empresa ficará com o código 14, utilizado pela Brasil Telecom. Segundo o presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, que acompanhou Dal Pino em encontro com o ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, a Brasil Telecom não precisará fazer mais investimentos em redes de telefonia móvel. "Vai criar valor dos dois lados, porque a Brasil Telecom vai contar com quase 15 milhões de clientes que passarão a usar o 14", disse Araujo.