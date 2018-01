Anatel define nova forma de cobrança A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu alterar a forma de cobrança das ligações sucessivas para um mesmo número, com duração inferior a 30 segundos. A cobrança dessas ligações será feita pela soma do tempo de duração delas e não mais com base na tarifa que seria cobrada em cada uma delas. A nova regra vale para ligações sucessivas com tempo inferior a dois minutos entre elas. Anteriormente, o usuário que tinha ligação interrompida pagava o equivalente a 30 segundos, mesmo que o telefonema tivesse durado menos que isso. A partir da entrada em vigor da decisão de hoje - dentro de no máximo seis meses -, as chamadas serão cobradas pela soma total. Essa nova forma de cobrança de tarifa será posta em prática automaticamente pelas operadoras. No caso do serviço de telefonia pré-paga, as empresas terão prazo máximo de 48 horas - após as ligações de duração inferior a 30 segundos destinadas ao mesmo número - para devolver ou para creditar a cobrança na conta do cliente. Atualmente, as ligações telefônicas, de qualquer tipo, que tenham duração inferior a três segundos não são cobradas.