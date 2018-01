Anatel deve ampliar prazo para metas A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve conceder um prazo maior do que o de 5 a 6 meses para que as holdings Telefônica, Telemar, Brasil Telecom e Embratel cumpram as metas de universalização e de qualidade dos serviços de telefonia nas áreas em que atuam.. Assim, mesmo que atinjam as metas depois de julho deste ano, elas poderão entrar em novas áreas fora de sua concessão. A abertura do mercado e os conflitos entre as empresas foram os tópicos centrais da reunião, ontem, entre os integrantes do Conselho Diretor da Anatel e os executivos da Telefônica, Telemar, Brasil Telecom e Embratel. O cronograma de avaliação do cumprimento das metas foi motivo de críticas das operadoras embora elas não tenham sugerido um novo formato para o processo. O modelo desenhado para o setor de telecomunicações permitirá que a partir de 31 de dezembro de 2001 as concessionárias oriundas do Sistema Telebrás estejam livres para atuar em outras regiões. No entanto, é necessário que elas cumpram metas de universalização e qualidade nos locais onde prestam os serviços. Ou seja, a Telefônica só poderá ir para o Rio de Janeiro caso tenha cumprido as obrigações firmadas para o Estado de São Paulo.