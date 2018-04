Anatel deve manter vendas do Speedy suspensas A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não deve liberar nesta semana a retomada das vendas do serviço de banda larga Speedy pela Telefônica, como vinha sendo cogitado. Segundo uma fonte do governo, a área técnica da agência constatou que ainda faltam exigências a serem cumpridas pela Telefônica. De acordo com a fonte, esse estudo foi conduzido pelo superintendente de Serviços Privados da Anatel, Jarbas Valente. O trabalho da fiscalização da agência teria revelado que ainda faltam alguns investimentos relacionados à troca de equipamentos. Desde o dia 23 de junho, a Telefônica está impedida de vender o Speedy. Há 11 dias, a empresa apresentou à agência o cumprimento da primeira fase do plano emergencial proposto para resolver os problemas. Essas ações, que foram analisadas pelos técnicos da Anatel, é que ainda não seriam suficientes para dar segurança à agência de liberar a comercialização do serviço. Quando a Telefônica anunciou a conclusão da primeira fase do seu plano, o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, disse que, provavelmente, o conselho diretor da Agência decidiria nesta semana sobre o pedido de suspensão da proibição às vendas.