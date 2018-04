Anatel discute mudanças para acelerar processos

"A instauração de Pado (Procedimento Administrativo de Apuração de Descumprimento de Obrigações) para punição das condutas é instrumento necessário, mas não suficiente para a repressão às infrações do consumidor, por não se tratar de mecanismo de correção imediata", afirma a nota de sete páginas. Segundo o documento, a Anatel tem discutido, internamente, uma mudança nos ritos processuais para dar "celeridade e eficiência" ao processo de punição. Isso será colocado em prática com a alteração nos regulamentos de fiscalização e de sanções administrativa.

A Anatel argumenta, no entanto, que a agilidade processual é limitada pela Lei do Processo Administrativo e pelo Regimento Interno da Anatel, que "criam" diversas instâncias recursais e permitem "amplas" oportunidades de defesa para as empresas. A demora na conclusão dos processos - alguns levam mais de cinco anos tramitando na agência - já foi criticada pelo ouvidor da Anatel, Niberto Miranda, durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, ele disse que essa demora faz com que a decisão da agência acabe perdendo "sua eficácia pedagógica e exemplar".

O comentário do ouvidor partiu principalmente em relação à decisão da Anatel de proibir a venda dos serviços de banda larga Speedy, da Telefônica, que foi aplicada somente depois de um ano da primeira pane, que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem conexão à internet, inclusive órgãos públicos.

A Anatel esclarece ainda, na nota, que "não possui competência legal" para tratar da comercialização de aparelhos celulares e sim da regulação dos serviços. O relatório do Ministério da Fazenda apontou que 27,89% das reclamações registradas nos órgãos de defesa do consumidor correspondem a problemas com os aparelhos. A agência lista uma série de ações que está desenvolvendo para a proteção dos usuários e reafirma seu compromisso de apurar e punir "condutas infrativas" para "fazer valer" os diretos dos consumidores de serviços de telecomunicações. Na nota, a Anatel considerou "salutar" a iniciativa do Ministério da Justiça.