Anatel discutirá alterações no Serviço Móvel Pessoal A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abre nesta segunda-feira, 1º, consulta pública para discutir proposta de alteração do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP). O texto da proposta estará disponível na sede e no site da Anatel a partir das 14 horas desta segunda. As contribuições por formulário eletrônico deverão ser encaminhadas à Agência até as 24h de 16 de julho. Também serão aceitas sugestões por carta, fax ou correspondência eletrônica, desde que recebidas até 18h do mesmo dia.