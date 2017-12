Anatel divide o Brasil em regiões para prestação de serviço O Brasil será dividido em onze regiões na prestação do Serviço de Comunicações Digitais (SCD), novo serviço público que será criado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para dar suporte, entre outras coisas, aos programas que usarão recursos de universalização dos serviços de telecomunicações. A divisão consta do Plano Geral de Outorgas (PGO) do novo serviço que está sendo colocado em consulta pública pela agência. Segundo o vice-presidente da Anatel, Antônio Carlos Valente, a agência procurou criar áreas que gerem resultados econômico-financeiros equivalentes e que promova a desverticalização das empresas que atualmente já prestam serviços de comunicações. "Não seria conveniente que essas empresas concessionárias criassem novas concessionárias em áreas superpostas às atuais", disse. A divisão procurou também estimular a atração de novos grupos e investimentos para o Brasil. A Anatel procurou não dividir os estados, com exceção de São Paulo. Pela divisão, qualquer uma das três concessionárias de telefonia fixa (Telefônica, Brasil Telecom e Telemar), que eventualmente vencerem as licitações estarão competindo também em áreas de concorrentes. Segundo Valente, isso obrigará as empresas a usarem as redes das outras prestadoras, pois este é um dos princípios do SCD. "Passa a ser uma exigência óbvia", afirmou. As áreas para a prestação do novo serviço serão as seguintes: Área 1 - RS, SE e AL; Área 2 - SC, PB e RN; Área 3- PR e PI; Área 4 - Interior de São Paulo e ES; Área 5 - PA, AP e mezo região de São Paulo (equivalente a Grande São Paulo); Área 6 - MG e MS; Área 7 - RJ, AM, RR e AC: Área 8 - MT e CE; Área 9 - DF, GO e MA; Área 10 - BA e RO; Área 11 - TO e PE.