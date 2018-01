Anatel divulga as campeãs de reclamação da telefonia fixa A Anatel divulgou nesta sexta um balanço das operadoras de telefonia fixa campeãs de reclamação. A Vésper - espelho da Telefônica e da Telemar no atendimento a 17 estados, dentre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - aparece como a pior da lista, seguida pela Telemar e a Telefônica. No final de março, o mesmo tipo de levantamento, desta vez sobre as empresas de telefonia celular, foi divulgado, e, segundo o presidente da agência, Elifas Gurgel do Amaral, os dois rankings serão atualizados mensalmente. A divulgação das listas é uma estratégia para pressionar pela melhoria dos serviços. A central de atendimento aos usuários da Anatel (0800-33-2001) recebeu em março 18.094 reclamações contra as fixas, um número 19,11% menor que o verificado em março do ano passado quando houve 22.371 queixas. "Apesar da curva descendente, ainda é alto o número", disse o presidente da agência. A Vésper teve 278 reclamações por grupo de 100 mil usuários, bem acima da Telemar que aparece com 48 queixas, considerando o mesmo universo de 100 mil clientes. A Telefônica teve 37 e a Brasil Telecom, 31. Os principais problemas dos usuários da Vésper, segundo Elifas, foram questões técnicas relacionadas à entrega e instalação de seus aparelhos, que se utilizam da tecnologia de rádio. De acordo com o executivo da Anatel, a empresa comunicou que fez mudanças nos seus procedimentos para atender melhor aos seus clientes. Multa A Anatel multou em R$ 2,5 milhões a Telerj, subsidiária da Telemar responsável pelo serviço de telefonia fixa no Rio de Janeiro. A punição foi aplicada porque funcionários da empresa impediram a fiscalização da agência em outubro de 2001 de entrar nas instalações da Telerj. À época, a operadora de telefonia estava sendo investigada por denúncias de que estaria descumprindo acordo de compartilhamento de rede local com outras empresas concorrentes. A multa tinha sido aplicada inicialmente pela superintendência de fiscalização e foi confirmada pelo Conselho Diretor da Anatel. Nesta sexta, a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Com isso, a Telerj já acumula R$ 4 milhões em multas da Anatel por causa do mesmo motivo. Em dezembro do ano passado, segundo a Anatel, os fiscais da agência também foram impedidos de entrar na sede da empresa para investigar denúncias semelhantes. A agência informou também que não há mais instâncias para recurso administrativo dentro da Anatel, cabendo à empresa apenas a alternativa judicial.