Anatel divulga cumprimento de metas A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgará esta semana o resultado dos 1.724 Procedimentos Administrativos por Descumprimento de Obrigações (Pados) abertos pela agência em julho deste ano em decorrência do descumprimento de algumas das 35 metas de qualidade usadas para avaliar os serviços prestados entre janeiro e junho. Segundo o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, estes Pados foram reduzidos a 1.273 porque muitos diziam respeito à negligência na prestação de informação por parte das operadoras. Em janeiro a Anatel divulgará também a abertura de novos Pados em relação ao desempenho das empresas entre agosto e dezembro deste ano. De acordo com o balanço de novembro, as operadoras em conjunto deixaram de cumprir 11 das 35 metas. Entre os maiores problemas está o número alto de chamadas não completadas. Guerreiro afirmou que a maioria das metas não cumpridas está dentro da previsão. O único problema grave na opinião do presidente da Anatel é o índice de 20% de erro nas contas de telefone.