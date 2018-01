Anatel estuda criar ranking de reclamações contra teles A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pretende fazer um ranking das empresas de telefonia que recebem o maior número de reclamações dos clientes em relação à qualidade dos serviços. A agência está preocupada com o aumento no número de reclamações recebidas dos usuários, que dobrou no ano passado em relação a 2003. Em cada grupo de dez mil ligações feitas pelos usuários à Anatel, 14 delas eram reclamações em 2003. Esse número passou para 29 no ano passado, o que despertou a Anatel para a necessidade de cobrar medidas das empresas para melhorar os serviços. O presidente interino da agência, Elifas Gurgel do Amaral, tem hoje uma série de reuniões com os empresários do setor para discutir o assunto. Ele já se reuniu hoje com o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, e à tarde se encontra com representantes da Tim, Vivo, Telemig Celular e Amazônia Celular. Segundo a assessoria da Anatel, Amaral fará um balanço sobre as reuniões somente amanhã, depois de se encontrar com representantes da CTBC Telecom, Sercomtel e da Brasil Telecom GSM. Ao sair do encontro com a Anatel, Falco disse que a agência está fazendo o papel "perfeito e legítimo" de defender o usuário. Segundo ele, Amaral pediu empenho para melhorar a qualidade e diminuir a insatisfação dos clientes, principalmente em relação a cobrança e atendimento. Falco afirmou que pequenas questões vêm sendo trabalhadas, mas não entrou em detalhes sobre as medidas que vêm sendo tomadas.