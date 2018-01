Anatel estuda redução do ICMS A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está preparando um estudo que será encaminhado em junho ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Trata-se de uma sugestão para redução da alíquota do ICMS que incide sobre as ligações telefônicas. O objetivo é passar a alíquota dos atuais 25% para 15%. A redução seria gradual - de 2% ao ano. Na idéia da Anatel os Estados não sofreriam perdas na arrecadação. O mecanismo de compensação seria a ampliação da oferta de serviços. O mesmo estudo será enviado separadamente a cada secretário estadual de Fazenda. O presidente da Anatel lembrou que a alíquota do ICMS cobrada no Brasil é a maior em um grupo de 27 países. Anatel prepara auditoria para verificar o trabalho das operadoras A Anatel deverá contratar quatro empresas, por região de telefonia, para fazerem durante um ano um trabalho similar a uma auditoria no sistema. O objetivo é verificar se as operadoras estão cumprindo as metas de equalização e de qualidade. A coleta de dados e verificação de processos serão repassados à Anatel. A empresa vai avaliar se o desempenho é compatível com as normas. Essas empresas farão levantamentos mensais. No final de um ano, vão produzir um manual que servirá de referência para esse tipo de fiscalização. Com isso, o gasto anual da Anatel será de R$ 8 milhões a R$ 9 milhões.