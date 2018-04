Anatel mantém para julho escolha do padrão da TV digital A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que "até a presente data a Anatel mantém o cronograma da escolha do padrão da TV digital". O superintendente de Comunicação de Massa da Agência, Ara Minassian, havia previsto para julho deste ano o anúncio do padrão de TV de digital que será adotado no Brasil. A comitiva americana, que defende o padrão ATSC, disse hoje que a expectativa é de que o anúncio seja feito somente em setembro. A Agência está estudando três opções de tecnologia: americana (ATSC), européia (DVB) e japonesa (ISDB) e deverá adotar critérios técnicos, econômicos e políticos na escolha do padrão.