Anatel multa Claro em R$ 3 mi por problemas do serviço A operadora de telefonia Claro foi multada em R$ 3,123 milhões pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por problemas na prestação do serviço detectados no período de outubro de 2005 a setembro de 2006. O valor da multa foi publicado hoje no Diário Oficial da União e, segundo a assessoria de imprensa da Anatel, já foi pago pela Claro em outubro de 2008. O processo foi aberto pela Anatel em 2006 e vinha tramitando na agência desde então. No dia 9 de dezembro de 2008, o conselho diretor da agência reguladora negou, em última instância, um recurso que havia sido apresentado pela Claro contra a multa. A operadora deixou de cumprir 13 artigos do Plano Geral de Metas de Qualidade. Entre os problemas verificados na prestação dos serviços estão congestionamento de ligações, dificuldades para fazer e completar chamadas, queda de ligações, alcance da cobertura, erros em conta e problemas no atendimento ao cliente pelo call center da empresa.