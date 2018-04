Anatel multa Claro por descumprir metas de qualidade A operadora Claro foi multada em R$ 517,3 mil pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por ter descumprido metas de qualidade na prestação dos serviços de telefonia celular. A multa corresponde a um processo aberto em 2005 e se refere à área de atuação da empresa no interior do Estado de São Paulo, excluindo a capital paulista. Segundo a Anatel, a multa foi aplicada porque, na época, a empresa apresentou problemas para completar ligações de seus clientes. O valor inicial era de R$ 424,6 mil, mas foi corrigido ao longo destes mais de três anos em que o processo tramitou na agência. Durante esse período, o recurso apresentado pela operadora passou por diversas áreas da Anatel sem que fosse aceito pelo órgão regulador. A assessoria de imprensa da agência disse que a decisão de aplicar a multa foi de última instância na Anatel e que não cabe mais nenhum recurso administrativo. O ato da agência com a multa foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O valor de R$ 517,3 mil é para pagamento até 11 de março. Depois desta data, a multa será novamente corrigida.