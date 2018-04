Anatel multa CRT e Telepar A Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), subsidiária da Brasil Telecom no Rio Grande do Sul, foi multada em R$ 46.595,22 por não ter cumprido metas de qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A empresa deixou de cumprir, em maio e junho de 2000, a taxa de atendimento a correspondências de usuário, cujo prazo de resposta é de cinco dias úteis. A CRT também não obedeceu, no mesmo período, à taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de usuários não residenciais no prazo de 24 horas. A Anatel também multou a Telepar, subsidiária da Brasil Telecom no Paraná, em R$ 3.218.83. A empresa foi multada por descumprir, em maio de 2000, a taxa de atendimento a correspondências de usuários e a taxa de atendimento a solicitações de mudança de endereço de usuários residenciais em até três dias úteis. Segundo a Anatel, a decisão do conselho diretor da Agência é definitiva.