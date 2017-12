Anatel: número de celulares cresceu 52% O número de celulares no Brasil atingiu no mês de janeiro 23.666.677, segundo dados divulgados há pouco pela Anatel. 67,48% desse total são da banda A, e os outros 32,52% estão na banda B. O número de telefones no sistema pré-pago chegou a 59,74%, o que corresponde a pouco mais de 14 milhões de aparelhos. No pós-pago, são 9,5 milhões de aparelhos, o que representa 40,26% do total. Em janeiro do ano passado, o número total de celulares era de 15.545.824, sendo 71,23% na banda A e 28,77% na banda B. Ou seja, houve um aumento de 52,24% no número de aparelhos em um ano. Há um ano, o sistema pós-pago representava 59,82% enquanto que o pré-pago ainda estava em 40,18%. Em janeiro de 2001, a maioria dos celulares (13,2 milhões) estava concentrada na região Sudeste. A região com menor número de acessos é a região Norte, com 994 mil. Em São Paulo (capital), o número de celulares no mês passado chegou a 4.373.952. No interior do Estado de São Paulo, esse número era de 2.658.277 em janeiro passado. A segunda área com maior número de celulares é a região dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, com 4.244.368. O balanço mostra ainda que o número de telefones fixos chegou a 38,9 milhões em todo o País.