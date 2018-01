Anatel obriga Telemar a se retratar por erros A Telemar terá que se retratar perante seus clientes por informações incorretas divulgadas pela empresa na conta telefônica. A decisão é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que decidiu baixar uma medida cautelar determinando que a concessionária "suspenda imediatamente" a distribuição de um encarte em que promove a venda de planos alternativos em minutos. Segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 23, pela Anatel, esse encarte vem sendo encaminhado ao cliente junto com a conta e tem induzido o usuário a "erro que confronta seus direitos de consumidor". A empresa informa, no encarte, que será alterada a maneira de cobrança das ligações, que passará de pulsos para minutos, e que o cliente tem que aproveitar para fazer a mudança agora, porque não teria oportunidade de migrar para o novo plano depois. Ocorre que a Anatel ainda não definiu quando a cobrança por minutos entrará em vigor. Com isso, a empresa estaria induzindo o consumidor a aderir a um plano alternativo da concessionária que é prejudicial ao cliente. A Anatel determinou ainda que a Telemar comunique corretamente aos assinantes que o processo de conversão da cobrança por pulsos (em vigor) para a cobrança por minutos lhes assegura o direito de migrar para planos alternativos a qualquer momento. A cautelar obriga a empresa a informar também que, na cobrança por minuto, a conta detalhada é gratuita. Segundo a Agência, a empresa pretendia cobrar para fornecer ao cliente uma fatura com a lista de todas as ligações locais. Além disso, a Telemar terá que divulgar informações corretas sobre o assunto em rádios AM e FM nos 16 Estados em que atua: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima e Amapá.