Anatel pede explicações à Telemar e à Vésper A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) enviou hoje ofício à Telemar e à Vésper para pedir explicações sobre denúncia publicada no fim de semana na imprensa de que a Telemar estaria rastreando ligações feitas por seus clientes às centrais de atendimento da Vésper e oferecendo planos de serviços para evitar que eles mudem de operadora. A Anatel vai analisar as informações das empresas e poderá abrir processo administrativo contra a Telemar, caso as conclusões da análise do caso indiquem que a empresa estava usando sua infra-estrutura ilegalmente. A Telemar havia dito no domingo que é obrigação dela ter conhecimento estatístico do tráfego de ligações que passa por suas redes e que esses dados são colocados à disposição das demais empresas, já que servem de base para definir quanto uma operadora deve pagar a outra como taxa de interconexão de redes. A Telemar opera em 16 Estados, do Rio de Janeiro ao Amazonas, detendo cerca de 95% do mercado. A Vésper opera na mesma área, com aproximadamente 4% do mercado.